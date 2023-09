Skoda jetzt auch in Vietnam

Skoda ist jetzt auch in Vietnam aktiv. Der Markteintritt erfolgt zunächst mit einem Showroom in Hanoi, bis 2028 sollen es rund 30 Händler sein. Als erste Modelle sind ab morgen der Karoq und der Kodiaq erhältlich. Octavia, Superb und Enyaq sollen folgen. In der zweiten Jahreshälfte 2024 wird außerdem mit einer lokale CKD-Produktion der beiden in Indien produzierten Modelle Kushaq und Slavia begonnen. Mittel- bis langfristig werden jährliche Verkaufszahlen von über 40.000 Fahrzeugen erwartet. Von Vietnam aus sollen später weitere Märkte der ASEAN-Region bedient werden. (aum)