Roland Staehler führt Maserati in der DACH-Region

Roland Staehler ist neuer Managing Director von Maserati für die DACH-Region. Er wird die Geschäfte von Deutschland aus führen und folgt auf Domenico La Marte, der eine andere Aufgabe innerhalb des Unternehmens übernimmt.

Roland Staehler blickt auf eine internationale Karriere in der Automobilbranche von mehr als 20 Jahren. Er war auf verschiedenen Ebenen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice für Premium- und Luxusmarken in Europa sowie Südostasien tätig. (aum)