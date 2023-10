Mitsubishi Colt: Unterwegs im Clio-Klon

Der Mitsubishi Colt ist zurück – mit einer ordentlichen Portion französischem Flair. Fast 45 Jahre nachdem er in Deutschland erstmals die Bühne betrat, rollt der Kleinwagen-Klassiker nun wieder zum Händler. Für die siebte Auflage bediente sich Mitsubishi erneut bei Konzernpartner Renault und adaptierte kurzerhand den gerade neu entwickelten Clio. E voilà, das Ergebnis ist Badge-Engineering in Reinkultur. Die beiden Modelle erscheinen fast wie eineiige Zwillinge. Ignoriert man das Drei-Diamanten-Logo auf der Front und den Markenschriftzug in großen Lettern auf dem Heck, könnte man meinen, man fährt Renaults Kleinwagen-Bestseller.

Dieser Schritt war notwendig, da Mitsubishi nach dem Rückzug aus Europa schnell wieder im B-Segment Fuß fassen wollte. Dennoch ist das äußere Erscheinungsbild des Colt dank des großen Logos und LED-Scheinwerfern eigenständig. Im Inneren dominiert französischer Chic mit einem Mix aus analogen und digitalen Funktionen. Verschiedene Ausstattungsvarianten bieten ein breites Spektrum an Features, darunter ein 9,3-Zoll-Touchscreen, induktive Ladestation, Klimaautomatik und mehrere Sicherheitsassistenten.



Der Colt bietet verschiedene Motoroptionen, darunter einen 1,0-Liter-Dreizylinder und einen aufgeladenen 1,0-Liter-Turbomotor mit 91 PS. Das Fahrverhalten ist angenehm, wobei die Lenkung leichtgängig ist und das Fahrwerk Unebenheiten problemlos bewältigt. Als Topversion ist auch ein Vollhybridantrieb erhältlich, der vor allem im Stadtverkehr effizient ist und eine Reichweite von bis zu 900 Kilometern bietet. Allerdings gibt es einige Geräuschprobleme und ungewöhnliche Verhaltensweisen des Hybridsystems bei niedriger Geschwindigkeit.



Insgesamt ist der neue Mitsubishi Colt eher ein Clio als ein Colt, aber das dürfte die meisten Kunden nicht stören, besonders wenn Preis und Leistung stimmen. Mitsubishi bietet zudem attraktivere Preise als Renault und gewährt derzeit 2000 Euro Rabatt auf alle Versionen, um den Marktstart zu fördern. (aum/fw)