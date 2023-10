Jedes vierte Elektroauto von Stellantis-Marken

Stellantis hat im September mit seinen Marken den Spitzenplatz im Segment der Elektroautos in Deutschland errungen: Keine andere Markengruppe hat hierzulande im Vormonat so viele vollelektrische Pkw verkauft wie Stellantis. Mit rund 7300 Einheiten erreichten die Stellantis-Marken laut Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) einen Marktanteil von rund 23 Prozent. Fast jedes vierte in Deutschland verkaufte E-Auto gehörte zu einer Stellantis-Marke.

Besonders erfolgreich schnitten dabei die Modelle Opel Corsa Electric (Platz zwei mit rund 2200 Fahrzeugen), Fiat 500 Elektro (Platz drei mit rund 1800 Fahrzeugen) und Opel Mokka Electric (Platz vier mit rund 1300 Fahrzeugen) ab. (aum)