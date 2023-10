Jeder siebte BMW fährt elektrisch zum Kunden

Die BMW Group hat im dritten Quartal 93.931 vollelektrische BMW- und Mini-Fahrzeuge verkauft und erzielte damit ein Absatzwachstum um +79,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Marke BMW konnte im dritten Quartal die Auslieferungen der vollelektrischen Fahrzeuge erneut verdoppeln (+100,3 Prozent).

Insgesamt 621.699 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce hat die BMW Group im dritten Quartal ausgeliefert. Das entspricht einem Zuwachs von +5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Von Januar bis September stieg der Absatz der BMW Group auf 1.836.563 Einheiten (+5,1 Prozent). Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein solides Wachstum der Auslieferungen. Für die vollelektrischen Modelle ist für 2023 mit einem Anteil von 15 Prozent am gesamten Fahrzeugabsatz zu rechnen.



Die Marke BMW hat im dritten Quartal weltweit 549.941 Fahrzeuge ausgeliefert und erzielte damit ein Wachstum von +6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders bei den vollelektrischen Fahrzeugen verzeichnet die Marke eine starke Nachfrage. Im dritten Quartal konnten die BEV-Auslieferungen mit 83.211 Einheiten gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut verdoppelt werden (+100,3 Prozent). Von Januar bis September wurden 217.138 vollelektrische Fahrzeuge der Marke BMW an Kunden ausgeliefert.



Mit weltweit 48.978 abgesetzten Einheiten im dritten Quartal und damit einer Absatzsteigerung von +13,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr stellt BMW M erneut seine Stärke im profitablen High Performance und Performance Segment unter Beweis.

Die Marke Mini hat im dritten Quartal 70.384 (+2,6 Prozent) Fahrzeuge an Kunden weltweit ausgeliefert. Zwischen Juli und September verkaufte Mini 10.720 vollelektrische Mini Cooper SE und Mini Cooper SE Cabrio (-0,4 Prozent).



Rolls-Royce Motor Cars hat im dritten Quartal 1374 Fahrzeugen verkauft (-9,0 Prozent). Dieses Ergebnis entspricht den Erwartungen, da die Produktion von Dawn und Wraith im zweiten Quartal eingestellt wurde, weil die Produktion auf den Rolls-Royce Spectre vorbereitet wird. Das Interesse an dem vollelektrischen Supercoupé ist weiterhin außergewöhnlich hoch, der Auftragsbestand reicht bereits bis 2025. Von den klassischen Modellen wurden seit Jahresbeginn 4555 Fahrzeuge (-3,1 Prozent) abgesetzt.



BMW Motorrad hat im Jahr seines 100-jährigen Bestehens von Juli bis September 52.037 (+0,5 Prozent) Motorräder und Scooter in Kundenhand übergeben. Als weltweit erfolgreichstes Premium-Motorrad wird die runderneuerte Boxer GS einen wesentlichen Impuls im Vertrieb von BMW-Motorrad setzen.



In China hat die BMW Group im dritten Quartal 210.331 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini abgesetzt (-1,8 Prozent).



In den USA wurden von Juli bis September dieses Jahres 91.849 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini ausgeliefert. Das entspricht einem Wachstum von +7,8 Prozent.



Der Absatz in Europa belief sich im dritten Quartal auf 221.496 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini (+12.9 Prozent).



In Deutschland wurden in diesem Zeitraum 70.901 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini zugelassen. (aum)