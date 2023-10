Katar feiert das Auto

In Katar ist diese Woche die erste Automobilmesse am Arabischen Golf gestartet. Mit Unterstützung aus Genf zeigen auf der „Geneva International Motorshow Qatar“ 30 Hersteller ihre Modelle. Vor allem chinesische Hersteller nutzen die Messe als Bühne, um ihre Modelle zu präsentieren. Die Elektromobilität ist zwar auf den Ständen vertreten, doch angesichts der mangelhaften Infrastruktur im Gastgeberland dominieren Verbrenner die Stände. Vertreten sind aber auch Audi, Porsche und Mercedes. Neben dem Hypercar Delage D12, dem ersten seiner Art mit Straßenzulassung, der in einer Auflage von 30 Exemplaren entsteht, kommt die einzige wirkliche Weltneuheit aus Afghanistan. Das erste Modell aus dem Land am Hindukusch ist ein Sportwagen, der im kommenden Jahr bei den 24 Stunden von Le Mans starten soll... (aum/ww)