Toyota beauftragt LG mit Batterielieferung

Toyota wird ab 2025 in den USA ein neues Elektroauto produzieren. Die Lithiumionen-Batterien wird LG Energy Solution liefern. Beide Unternehmen haben sich auf die Lieferung von Batteriemodulen mit einer jährlichen Kapazität von 20 GWh ab 2025 verständigt. Die aus hochnickelhaltigen NCMA-Zellen (Nickel, Kobalt, Mangan, Aluminium) werden im LG-Werk in Michigan hergestellt. Das Unternehmen investiert umgerechnet rund 2,85 Milliarden Euro in die Produktionsstätte, um exklusiv für Toyota neue Fertigungslinien für Batteriezellen und -module zu errichten. Die Module gehen zunächst in das US-Werk von Toyota in Kentucky, wo sie zu Batteriepacks zusammengeführt und in die Elektroautos eingebaut werden. (aum)