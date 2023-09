Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

In der vergangenen Woche erschreckte und amüsierte der Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments mit Vorschlägen für ein neues Fahrerlaubnisrecht, garniert mit neuen Ideen für die Straßenverkehrsgesetze der Mitgliedsländer. Die meisten Vorschläge hinterließen tatsächlich den Eindruck, sie sollten der Sicherheit im Verkehr dienen. Doch zwischen den Zeilen finden sich immer wieder Hinweise auf eine pädagogische Zielsetzung, die uns der „Verkehrswende“ ein Stück näher bringt.

Von den 361.134 Textdateien waren dies die Top Ten der Woche:



1. Bereut bereits jeder Zweite seinen Elektroauto-Kauf?

2. Straßenzugelassener Ford Mustang GTD darf mehr als der GT3

3. Elegend EL1 wandelt auf den Spuren des Audi Sport Quattro S1

4. Im Rückspiegel: Der NSU vom Nil

5. Die ersten E-Kombis kommen nicht aus Deutschland

6. Citroën senkt die Preise

7. Batterien bedrohen Klima und Wachstum in Europa

8. Nachfrage nach Leichtkrafträdern lässt nach

9. Honda CR-V: Ein SUV will nach oben

10. „Das ist ein krasser Paradigmenwechsel“



314.974 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Leser und Abnehmer in den Redaktionen aus. Bei den Fotos lag das vom Ford Mustang GTD vor, bei den Videos eines von der abschließenden Erprobung von Skoda Superb und Kodiaq. (aum)