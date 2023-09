Citroën senkt die Preise

Angesichts steigender Energiekosten und hoher Inflation senkt Citroën die Preise. Die Pkw-Modelle der Marke – mit Ausnahme von Berlingo und Space Tourer – werden bis zu 6000 Euro günstiger angeboten. Das Unternehmen spricht von einer durchschnittlichen Preissenkung um 13 Prozent. So ist ein C3 beispielsweise ab 12.690 Euro zu haben und ein C4 für unter 20.000 Euro. Ein C5 Aircross ist im Rahmen der Aktion ab 24.690 Euro erhältlich. Zudem reduziert Citroën die Zahl der Ausstattungslinien von fünf auf drei. Sie heißen You, Plus und Max. Für sie gibt es jeweils bis zu fünf Optionspakete. Mit der Neustrukturierung verkürzt der Hersteller Lieferzeiten sowie Lager-und Produktionskosten. (aum)