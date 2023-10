Opel und Citroën bekommen neue Deutschland-Chefs

Patrick Dinger (41) wird Deutschland-Chef von Opel. Er folgt auf Mario Köhler (45), der das Unternehmen verlassen hat. Seine Position als Geschäftsführer von Citroën Deutschland übernimmt Thomas Goldboom (42), der hierzulande zuletzt das Gebrauchtwagengeschäft von Stellantis geleitet hat. Sein Nachfolger als Director Pre-Owned-Vehicles wird Gabriele La Corte (52).

Patrick Dinger hält einen Master in International Management der SH Berlin und startete seine berufliche Laufbahn 2008 bei Mercedes-AMG im Bereich Marketing und Händlernetzentwicklung. 2014 übernahm er die Leitung der Händlernetzentwicklung in der Region DACH für Maserati, ehe er vor sieben Jahren Deutschland-Chef von DS Automobiles wurde. Von Oktober 2019 bis Ende 2022 verantwortete Patrick Dinger das Österreichgeschäft von Citroën.



Thomas Goldboom war bereits im vergangenen Jahr als Sales Director für Citroën tätig. Er hat Business Administration an der Universität in Rostock studiert und begann seine Karriere in der Automobilindustrie vor 16 Jahren in den Bereichen Remarketing und Dealer Network Development bei Skoda, bevor er 2010 zu Hyundai GmbH wechselte, wo er als Remarketing und Fleet Manager tätig war. Bevor er zu Stellantis kam war er noch er noch Head of Operations Western Europe der Marke LEVC (London EVCompany).



Gabriele La Corte war zuletzt Senior Manager Light Commercial Vehicles für Opel und Vauxhall. Er studierte Mechanical Engineering in Rom und erlangte an der SDA Bocconi Universität in Mailand einen Master of Business Administration. La Corte begann seine Karriere bei Iveco in Turin in seine automobile Laufbahn. Nach mehreren Stationen bei General Motors, kam er zur damaligen Groupe PSA Italy, wo er als Customer Care & Aftersales Directors Opel und später in gleicher Funktion für alle Marken von PSA in Italien zuständig war. (aum)