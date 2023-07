Citroëns limitierte Elektro-Edition

Citroën bietet eine neue limitierte Edition, die an die C-Series anknüpft und nun auf die elektrifizierten Modelle ë-C4, ë-C4 X sowie die C5 Aircross Hybrid-Modelle ausgeweitet wird. Alle Sondermodelle dieser ë-Series, wobei das „ë“ als Erkennungsmerkmal für die elektrifizierte Palette steht, tragen eine perlweiße Lackierung mit grafischen Elementen in Schwarz, einem Dach in Perla-Nera-Schwarz und schwarzen Leichtmetallrädern. Im Innenraum dominiert ein helles Design, die Sitzbezüge bestehen aus einem neuen, weichen Alcantara, das zu 68 Prozent aus recycelten Fasern hergestellt wurde.

Die ë-Series-Sondermodelle der beiden elektrischen Schräghecklimousinen ë-C4 und ë-C4 X sind grundsätzlich mit 100 kW (136 PS) Leistung, einer 50-kWh-Batterie und WLTP-Normreichweite von bis zu 360 Kilometer erhältlich. Darüber hinaus ist auch die neue Version mit einer höheren Leistung von 115 kW (156 PS) und einer Batterie mit 54 kWh für eine größere Reichweite von bis zu 420 Kilometer nach WLTP bestellbar. Die Preise mit den jeweils kleineren Antriebskonfigurationen beginnen bei 40.540 Euro.



Das Sondermodell C5 Aircross ë-Series basiert auf dem Top-Ausstattungsniveau Shine und bietet zusätzlich den Highway Driver Assist. Angeboten wird es als Plug-In-Hybrid 225 oder Plug-In-Hybrid 180, die nach WLTP-Norm bis zu 60 Kilometer im rein-elektrischen Modus zurücklegen kann. Auch die neue Vollhybrid-Version Hybrid 136 ist als ë-Series erhältlich. Damit beginnen die Preise hier ab 42.720 Euro. Bei den Plug-in-Varianten geht’s ab 48.470 Euro (C5 Aircross ë-Series Plug-in-Hybrid 180 ë-EAT8) los. (aum)