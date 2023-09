Lexus Osnabrück ist europaweit in der Spitzenklasse

Das Lexus-Forum Osnabrück bleibt einer der besten Vertragspartner Europas: Das Autohaus aus Niedersachsen gewann bereits zum dritten Mal den renommierten Kiwami-Award. Mit der Auszeichnung würdigt die Marke alljährlich ihre besten Partnerbetriebe.

Die Kiwami-Awards, deren Name sich von dem japanischen Wort für „Herausragende Exzellenz“ ableitet, hat Lexus vor sieben Jahren ins Leben gerufen, besondere Kundenbetreeung zu würdigen. Aus europaweit 315 Betrieben wurden in diesem Jahr zehn ausgewählt, die eine außergewöhnliche Kundenorientierung in Verkauf und Service bieten.



Lexus Osnabrück ist neben Lexus Romerike aus Norwegen der einzige Partner, der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal ausgezeichnet wird. Als Belohnung für ihr Engagement wurden Vertreter der zehn diesjährigen Gewinner zu den Internationalen Filmfestspielen nach Venedig eingeladen, die Lexus bereits zum siebten Mal als Partner begleitet hat. Im Rahmen der viertägigen Reise konnten die Gäste auch einige exklusive Orte besuchen, die außerhalb üblicher touristischer Programme liegen. (aum)