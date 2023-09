Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Diese Woche eine Bemerkung in eigener Sache, denn bei der Autoren-Union Mobilität „geht die Post ab“. Ist es nun der neue Chefredakteur Guido Reinking oder doch die IAA Mobility – jedenfalls steigen unsere Abrufzahlen wieder deutlich. Mal sehen, ob sie beim üblichen Herbst-Höhepunkt die Eine-Million-Marke wieder übersteigen. Dabei sollte der englische Extrakt aus unseren deutschen Medien mit dem treffenden Titel „Car-Editors.News“, der seit Donnerstag vergangener Woche am Start ist, einen ordentlchen Schub bringen.

Von den 516.119 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. IAA 2023: ZF kommt mit E-Motor ohne Magnete und seltene Erden

2. IAA 2023: BMW erfindet sich neu

3. IAA 2023: Concept CLA Class als Ausblick auf neue Modellfamilie

4. IAA 2023: BYD lässt sich nicht lumpen

5. German Car of the Year 2024: Die Klassensieger stehen fest

6. Volkswagen Passat: Der Blick nach oben

7. IAA 2023: Mit dem Explorer einmal rund um die Welt

8. IAA 2023: Zwei neue Mitglieder für die Mini-Familie

9. Guido Reinking wird Chefredakteur bei der Autoren-Union Mobilität

10. IAA 2023: VW ID GTI Concept – Mit Nostalgie in eine neue Zeit



389.360 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Leser und die Medien aus, die sich bei uns bedienen. Bei den Fotos lagen Mini Cooper und Mini Countryman ganz vorn, bei den Videos ein Technik-Video: ZF-Elektromotor ohne Magnet. (aum)