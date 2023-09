Porsche eröffnet „Erlebniswerkstatt“ für Schüler

„Erleben. Lernen. Verstehen.“ – unter diesem Motto steht die „Porsche Erlebniswerkstatt“ im Technologiezentrum „VDI-GaraGe” für Aus- und Weiterbildung von Heranwachsenden in Leipzig. Sie entstand nach einjährigem Umbauarbeiten aus der ehemaligen „Porsche Schülerwerkstatt” und bietet in neuen Räumlichkeiten ein neukonzipiertes Kursangebot rund um Technik und Automobilbau. Die Erlebniswerkstatt dient der Nachwuchsförderung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT).

Das Angebot der Porsche-Erlebniswerkstatt richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren sowie Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen drei bis neun. Die Kurse umfassen die Themen Automobilproduktion, Mobilität der Zukunft und Antriebskonzepte. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie die Produktion in Zukunft aussehen kann, wie man Mobilität nachhaltig gestaltet oder was Automobilbau und Digitalisierung verbindet. Die Teilnehmer lernen, wie ein Porsche entsteht und was sich hinter Verbrenner-, Hybrid- und Elektroantrieb verbirgt. Die Kinder und Jugendlichen können auch selbst mit anpacken und ausprobieren – etwa in der Metallmanufaktur. Angeleitet werden die Kurse von zwei Ausbildern des Automobilherstellers. (aum)