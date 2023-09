IAA 2023: Continental mit Innenraum-Designkonzept Space

Mit dem Innenraumkonzept Space D zeigt Continental bei der IAA Mobility in München, wie das autonome Fahren den Innenraum der Zukunft prägen wird. Die Designer des Unternehmens wollen dabei die Lücke vom Wohnzimmer zum automobilen Innenraum zugunsten von Komfort und Wohlgefühl schließen. Zu sehen und zu erleben ist Space D auf dem Summit der IAA Mobility in München vom 5. bis 10. September auf dem Continental-Stand in Halle A2. (aum)