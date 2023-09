Tesla Titelsponsor beim Hacking-Wettbewerb für die Automobilindustrie

Trend Micro, einer der weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen, kündigt an, Tesla werde Hauptsponsor des ersten Hacking-Wettbewerbs speziell für die Automobilindustrie an. Beim „Pwn2Own Automotive“ können die Teilnehmer Geldpreise und Autos im Gesamtwert von knapp einer Million Euro gewinnen.

Der Hacking-Wettbewerb Pwn2Own Automotive wird gemeinsam von der Zero Day Initiative (ZDI) und „VicOne“, einem auf Automotive-Security spezialisierten Tochterunternehmen von Trend Micro, in Tokyo veranstaltet. Es ist der erste Wettbewerb seiner Art, der sich ausschließlich auf vernetzte Fahrzeuge konzentriert. Ziel ist es, die Security-Forschung im Connected-Car-Ökosystem zu fördern, Anreize für die Hersteller zu schaffen, sich an der Zusammenarbeit zu beteiligen, und das Bewusstsein für die zahlreichen, komplexen Komponenten moderner Fahrzeuge zu schärfen. Im vergangenen Jahr war die ZDI für die Entdeckung und Veröffentlichung von 1706 Sicherheitslücken verantwortlich. Im laufenden Jahr konnten bis heute bereits über 1000 Zero-Day-Schwachstellen durch die ZDI gemeldet werden. (aum)