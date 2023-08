Personalwechsel in der Mercedes-Benz-Kommunikation

Rob Halloway (48) übernimmt ab September 2023 die Verantwortung für die globale Produkt‑, Technologie- und Markenkommunikation von Mercedes-Benz Cars & Vans. Dazu gehören die Pkw‑Marken Mercedes-Benz, Mercedes‑Maybach und Mercedes-AMG sowie Mercedes-Benz Vans. Er folgt auf Katja Bott, die dann als CEO des Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) Maastricht N.V. tätig sein wird.

Der Brite Rob Halloway verfügt über knapp 20 Jahre PR-Erfahrung bei Renault, Volkswagen und Mercedes‑Benz, zuletzt als Communications und Events Director bei Mercedes-Benz UK. In seiner derzeitigen Position als Marketing-Direktor Mercedes-Benz Cars in Großbritannien ist er neben der Markenerlebniswelt Mercedes-Benz World in Surrey, UK, für alle Mercedes‑Benz Marketing-Assets und -Kampagnen in der gesamten Region Europa verantwortlich.



Willem Spelten (44) übernimmt ab 1. November 2023 die Leitung des Bereichs Corporate Communications. Das Ressort umfasst die globale interne und externe Konzernkommunikation der Mercedes‑Benz Group AG mit den Themengebieten Finanzen, Produktion, Vertrieb, Personal, Integrität und Recht, External Affairs- und Strategiekommunikation sowie die Funktion des Konzernsprechers. Willem Spelten folgt auf Tobias Just, der nach einer gemeinsamen Einarbeitungsphase ab November 2023 eine Leitungsfunktion im Mercedes-Benz Vertrieb übernehmen wird.



Nach Positionen in verschiedenen Märkten und allen Vertriebsstufen bei Mercedes-Benz arbeitete Willem Spelten als Kommunikationschef von smart und baute danach die Marken- und Lifestylekommunikation als neue Abteilung bei Mercedes-Benz auf. Anschließend übernahm er die Verantwortung für die Corporate- und Produktkommunikation von Mitsubishi Fuso in Japan und Bharat Benz in Indien. Derzeit verantwortet Willem Spelten unter anderem Vertriebssteuerung und Produktmanagement von Mercedes-Maybach. (aum)