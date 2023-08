Ein Bild von einem Porsche

Große Herausforderung für die Porsche Exclusive Manufaktur: Im Rahmen des Sonderwunschprogramms sollten sie ein Gemälde des chinesische Künstler Ding Yi auf einen Taycan Turbo S auftragen, sowohl außen auf der Karosserie als auch im Interieur der Sportlimousine. Dabei zeichnet der Künstler seit 30 Jahren nur ein Motiv: Kreuze. Seine abstrakten Gemälde zeigen dieses Symbol in jeder Form, Farbe und Ausprägung, hängen in Museen, Galerien und bei Privatsammlern – und nun fährt eines davon schon bald durch Shanghais Straßen.

„Was Ding Yi von uns gefordert hat, war die komplexeste Lackierung, die Porsche jemals durchgeführt hat“, sagt Alexander Fabig, Leiter Individualisierung und Classic bei Porsche. Im Sommer 2022 besprach der Künstler mit dem Porsche-Designteam und den Experten der Porsche Exclusive Manufaktur seine Idee im Detail. Zugleich legte er die Basislackierung für Karosserie und Felgen fest: 914Olympblue aus dem „Farbe nach Wahl“-Programm. So entstand „Appearance of Crosses 2022-2“.



Teile des Gemäldes zieren Fronthaube, Heckspoiler und die Schalen der Außenspiegel des Taycan Turbo S. Mithilfe spezieller, auf das Kunstwerk abgestimmter Maskierungsfolien lackierten die Experten jede Farbe im Bild einzeln. Hinzu kamen mehrere Schichten Klarlack. Auch in den Innenraum des Sonderwunsch-Einzelstücks sind Teile von Ding Yis Bild integriert: in die Verkleidungen der vorderen und hinteren Türen, an der Instrumententafel und rund um den vorderen Cupholder. Zwar ist das Bild nicht komplett zu sehen – doch die Ausschnitte wurden mit Bedacht ausgewählt. Sie sind dort angebracht, wo sie auch zu sehen wären, wenn das komplette Bild im Interieur ausgebreitet worden wäre. Für die Lackierungen außen galt ein ähnlicher Genauigkeits-Anspruch bei der Positionierung, darum sind die am Auto sichtbaren Teile des Gemäldes an keiner Stelle vergrößert oder verkleinert worden.



Ding Yi, der bereits seit einigen Jahren Porsche-Modelle besitzt, will das wertvolle Einzelstück an seinem Wohnort Shanghai auch fahren. Den Sonderwunsch-Spezialisten in Zuffenhausen macht das keine Sorgen. Jeder Porsche sei alltagstauglich, heißt es. Zudem gibt es selbst für eine der aufwendigsten Porsche-Lackierungen aller Zeiten Reparaturverfahren. (aum)