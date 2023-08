Alfa Romeo Giulia und Stelvio Quadrifoglio: Dezentes Lifting

Alfa Romeo macht´s spannend. Nach dem Facelift der beiden Modelle Giulia und Stelvio im Frühjahr sind jetzt zum Sommer endlich die beiden Sportvarianten Giulia sowie Stelvio Quadrifoglio (italienisch für vierblättriges Kleeblatt) an der Reihe. Der optische Nachschlag fällt genauso dezent wie bei den Vierzylinder-Varianten aus. Dafür erhält der 2,9-Liter-V6 mit jetzt 520 PS einen kleinen Leistungsschub. Was die Neuerungen der Quadrifoglio-Baureihe so alles gebracht haben, schildern wir in unserem Fahrbericht mit der überaus temperamentvollen Giulia.