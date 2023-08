Es gibt wieder Verhandlungsspielraum

Treibstoffeffizienz und Autarkie sind die wichtigsten Kriterien beim Kauf eines Reisemobils oder Wohnwagens. Dies haben die Unternehmensberatung GSR und das Marktforschungsinstitut Miios in einer Umfrage ermittelt. Die Kauflust wird derzeit durch die stark gestiegenen Preisen für Freizeitfahrzeuge und die hohen Zinsen bei Finanzierungen gebremst. Nach dem deutlichen Rückgang des vergangenen Jahres mussten die Caravans in der ersten Hälfte dieses Jahres ein Minus von zehn Prozent hinnehmen, Reisemobile verzeichneten ein schwaches Plus von einem Prozent.

Die nachlassende Nachfrage könnte den Besuch des Caravan-Salons vom 25. August bis 4. September in Düsseldorf deswegen noch attraktiver machen. Denn die Händler haben mittlerweile wieder ordentlich Fahrzeuge auf ihren Betriebsgeländes angesammelt. Dies wird ihre Bereitschaft zu Preisverhandlungen nach vielen Jahren des überschäumenden Gewinns nach langer Zeit wieder steigern. (aum/mk)