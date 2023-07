Toyota sagt „Hachi-Roku“

Fans der Marke haben sich den ersten Samstag eines Monats fest im Terminkalender eingetragen: Dann öffnet immer für vier Stunden die Toyota Collection am Sitz des deutschen Importeurs in Köln. Dieses Mal stehen am 5. August die GR-Modelle im Mittelpunkt des Thementages. Die Toyota „86 DACH“-Community will mit rund 200 Sportcoupés anreisen, die den Modellcode 86 tragen. Den Auftakt machten vor 40 Jahren die AE86-Coupé-Familie aus Corolla GT, Levin und Sprinter Trueno mit drehfreudigem 16-Ventil-Vierzylinder und eigens konstruiertem Hinterradantrieb Toyota selbst fährt den GR Yaris WRC aus der Rallye-Weltmeisterschaft und den GR Supra GT4 Evo vom Bergrennen im englischen Goodwood auf. Zu sehen gibt es beim Gazoo-Racing-Tag (GR) auch jede Menge weitere Rennwagen.

In der Ausstellungshalle der Toyota Collection gibt es auch Gelegenheit zu einer Sitzprobe im Corolla AE86 . Dort steht auch ein von Abenteuern gezeichnetes Trueno Sportcoupé, mit dem ein junger Mann aus Malaysia über 30.000 Kilometer reiste, um in Duisburg seine Braut zur Hochzeit abzuholen. Und der Toyota FT-86 Open Concept von 2013 zählt ohnehin zu den Publikumslieblingen in der Fahrzeugsammlung. Die Japaner verehren die sportlichen Typen unter dem Begriff „Hachi-Roku“ (jap. = für Acht-Sechs).



Eintritt und Parkplatz sind für die Besucher beim Public Opening in der Toyota-Allee 2 in Köln wie immer kostenfrei. (aum)