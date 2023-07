Auf Entdeckungstour mit Tina Turbo und Tom Targa

Im Jubiläumsjahr des Sportwagenherstellers lädt das Porsche-Museum auch Kinder zu zwei neuen Rundgängen mit je sechs Erlebnisstationen ein, die ab sofort Teil der Dauerausstellung sind. Die Teilnehmer können dabei zwischen zwei Geschichten wählen: Bei Testfahrer Tom Targa geht es um ein bevorstehendes großes Rennen, für das er sich noch einen Sportwagen bauen möchte. Entwicklungsingenieurin Tina Turbo wiederrum reist zu einem Ideenwettbewerb, für den sie ihren Koffer packen muss. Bei beiden Touren mit den „Porsche 4Kids“-Maskottchen geht es darum, Suchaufgaben zu bewältigen, Rätsel zu lösen, spielerisch zu experimentieren und zu lernen.

Die Entdeckertour mit Tom Targa startet mit einem Rennen. Dafür sammeln die Kinder an der Station „Motorsport“ auf einer digitalen Rennstrecke genau die Gegenstände ein, die ein erfolgreicher Rennfahrer benötigt, alle anderen, beispielsweise Smartphones oder Fußbälle sollten sie im „Jump & Run“-Spiel geschickt umfahren. An der Station „Erfolge“ müssen die Jungen und Mädchen die Teststrecke aus Weissach mit dem Spiel „Heißer Draht“ so schnell und präzise wie möglich abzufahren. Damit ein Fahrzeug schnell fahren kann, sollte es möglichst wenig Luftwiderstand haben. Ob ein Porsche 917 oder ein Porsche 959 Paris-Dakar mehr Verwirbelung erzeugt, erfahren die Mädchen und Jungen bei der Station „Rennauto“ im Strömungskanal. Die letzte Station gibt Einblick in die Namenswelt von Porsche und wie Modellnamen wie beispielsweise Taycan oder Cayman entstanden sind.



Bei der Entdeckertour mit Tina Turbo lernen die jungen Besucher, woraus bei Porsche einzelne Fahrzeugteile hergestellt werden und an welchen Stellen sich unter anderem Fischernetze und Quarzsand finden. Für die Rubrik „Design“ steht ein digitales Zeichenbrett bereit, für den Bereich „Leichtbau“ ein Hands-on-Spiel. Bei diesem Rätsel lernen die Kinder unter anderem, wie Porsche bei den Rennfahrzeugen Gewicht sparen kann.



Jedes Kind kann nach dem Ticketkauf und der Tour-Auswahl ein „Porsche 4Kids“-Entdeckerbuch auf Deutsch und Englisch erwerben, das es durch das Museum leitet und Sticker für die Lösungen enthält. Außerdem erhalten sie Hörtipps für den Multimedia-Guide, in dem Tom Targa und Tina Turbo weitere Geschichten rund um die Marke erzählen. Wenn alle Aufgaben erfüllt und alle Rätsel gelöst sind, hält das Entdeckerbuch als Erinnerung für Zuhause entweder einen Porsche Rennwagen oder einen Pokal zum Heraustrennen, Ausmalen und Aufstellen bereit. Kinder erhalten das Entdeckerbuch, das normalerweise für fünf Euro erhältlich ist, während der Sommerferien vom 27. Juli bis 10. September kostenfrei.



Während dieser Zeit findet auch das kostenfreie Sommerferienprogramm für Heranwachsende von fünf bis 13 Jahren statt. Mit Tom Targa tauchen sie täglich um 10 Uhr in die Welt des Motorsports ein, dürfen in ein Rennauto schauen und in einen Rennanzug schlüpfen. Tina Turbo nimmt sie um 15 Uhr mit in die Welt der Innovationen, wo sie verschiedene Materialien anfassen und ein echtes Porsche-Wappen in Händen halten dürfen. Bis zum Vortag können sich Interessierte anmelden. Die restlichen Plätze werden dann am Tag der Führungen vor Ort an der Kasse vergeben. Während der jeweils einstündigen Tour haben die Eltern die Gelegenheit, sich die aktuelle Sonderausstellung „75 Jahre Porsche Sportwagen“ anzuschauen.



An drei Tagen in der Woche warten zwischen 13 und 16 Uhr besondere Mitmach-Aktionen: An Dienstagen die Drift-Fahrchallenge, mittwochs Ausmalbilder, die Donnerstage stehen im Zeichen der Lederwerkstatt. An den Wochenenden 29./30. Juli und 12./13. August sind Tom Targa und Tina Turbo von 10 bis 16 Uhr zusätzlich zu Besuch und gehen zu jeder vollen Stunde durchs Museum. Erinnerungsfotos vom Museumsbesuch hält die Foto-Challenge mit drei Aufgaben für die ganze Familie bereit. Nach so viel Action lohnt sich eine Pause im Bistro Boxenstopp. Während der Sommeraktion bekommen die Mädchen und Jungen im Bistro Pommes und Eisbecher zum Aktionspreis sowie kostenlos das „Porsche 4Kids“-Entdeckerbuch für die neuen Erlebnistationen in der Dauerausstellung. Kinder bis einschließlich 14 Jahren erhalten darüber hinaus in Begleitung einer erwachsenen Begleitperson freien Eintritt ins Museum. (aum)