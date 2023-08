Historische Mazda hautnah

Das Automobilmuseum Frey in Augsburg lädt am 18. August zu „Mazda Classic zum Anfassen“ ein. Besucher der Fahrzeugsammlung haben die Möglichkeit, ausgewählte ältere Modelle der Marke nicht nur von außen, sondern auch direkt vom Fahrersitz aus kennenzulernen. Von 18 bis 22 Uhr erhalten Old- und Youngtimerfans individuelle Führungen durch das Museum, das aus einer der weltweit größten privaten Mazda-Sammlungen entstanden ist. Dabei werden verschiedene Modelle exklusiv geöffnet und die Familie Frey erzählt so manches spannende Details zu den Klassikern. Im Preis von 29,90 Euro pro Person enthalten sind der Eintritt mit Führung und Handschuhen sowie das kulinarische Angebot.

Das „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ befindet sich in der Wertachstraße 29b mitten in der Augsburger Innenstadt. Um verbindliche Voranmeldung wird gebeten. Dazu genügt eine kurze E-Mail an Museumsmanager Stephan Rothe (s.rothe@mazda-classic-frey.de). Weitere Informationen rund um besondere Veranstaltungen und Aktionen von Mazda Classic sind auf der Webseite https://mazda-classic-frey.de zu finden. (aum)