Porsche-Museum mit besonderem Programm

Mit einer Sonderausstellung feiert das Porsche-Museum in Stuttgart ab 9. Juni das 75-jährige Jubiläum der Marke. Neben neuen interaktiven Erlebnissen wie den 360-Grad-Rundgängen erhalten Besucher in diesem Jahr erstmals auch Einblicke hinter die Kulissen.

Als Geburtstagsangebot gibt es am 14. Juli, 15. September und 6. Oktober einen exklusiven Tag für zwölf Personen ab 25 Jahren. Die Teilnehmer erhalten bei einer extra zusammengestellten Werksführung exklusive Zugänge. Anschließend dürfen sie für zweieinhalb Stunden ans Steuer eines 911. Nach einer Museumstour wartet ein Drei-Gänge-Menü mit Weinbegleitung. Die Kosten betragen 992 Euro pro Person.



An drei Samstagabenden gibt Museumskuratorin Iris Haker bei „Porsche 4Experts Backstage“ Einblick in ihre Arbeit. So geht es am 29. Juli um die aktuelle Ausstellung und die Entwicklung des Ausstellungskonzepts seit dem Jahr 2009. Zum Jubiläum „60 Jahre Porsche 911“ hat sie Werkstattleiter Kuno Werner eingeladen. Am 16. September sprechen die beiden unter anderem über die Zusammenarbeit zwischen Kuration und Werkstatt. Für den 25. November ist Frank Jung eingeladen, Leiter des Unternehmensarchivs. Im gemeinsamen Dialog verraten Haker und Jung, wie die Bereiche Kuration und Unternehmensarchiv für den Entwurf einer Ausstellung ineinandergreifen. Die Teilnahme kostet 49 Euro inklusive Museums- und Parkticket, Getränke und Fingerfood.



Über ein neues Online-Buchungssystem können Museums- und Werksführungen künftig persönlich und jederzeit online vorab gebucht werden. Wer zu weit weg wohnt oder anderweitig verhindert ist und das Museum nicht besuchen kann, kann jederzeit über einen virtuellen 360-Grad-Rundgang (poschemuseum.littleplanet.com) die Räume besucht werden.



Zum Jubiläumsjahr gibt es außerdem am 29. und 30. April ab 19 Uhr ein dreiteiliges Programm mit Tanz, Musik und Literatur. Dazu gehören die Tanzproduktion „Concerto“ über das Thema „Verstehen und Verständigung“, ein Gang durch die Automobilausstellung zu den Klängen von Pianist Reinmar Henschke und die Lesung „Der Gott des Gemetzels“ durch vier renommierte Theater- und Filmschauspieler. Die Karten kosten zwischen 34 und 39 Euro und sind über Easy Ticket erhältlich.



Bis Ende nächster Woche findet wieder das Osterferienprogramm für Fünf- bis 13-Jährige statt. Von heute bis Montag sind auch die beiden Maskottchen Tina Turbo und Tom Targa zu Gast zwischen 10 und 16 Uhr. Mit dem „Porsche 4Kids“-Ticket erhalten die Mädchen und Jungen ein Mitmach-Buch mit Rätseln, Spielen und Ausmalbildern. Auch über die Pfingstferien gibt es vom 30. Mai bis 11. Juni spezielle Angebote für Heranwachsende (6–12 Jahre) inklusive Einblicke in die (stehende) Produktion.



Auch bietet das Porsche Museum wieder professionell geleitete Fotoworkshops an. Am 6. Mai und 14. Oktober findet jeweils ein ganztägiger Intensivkurs unter dem Thema „Architektur und Design“ statt, der 399 Euro pro Person kostet. Die Anmeldung hierzu sowie für die Führungen mit der Kuratorin und den Exklusiv-Tag erfolgt über die E-Mailadresse info.museum@porsche.de.



Und last, but not least, erhalten alle Besucher am Internationalen Tag der Museen, Sonntag, den 21. Mai, freien Eintritt ins Porsche Museum. Von 11 bis 16 Uhr starten stündlich kostenfreie Führungen, für die sich die Teilnehmer vor Ort eintragen können.



Das Porsche-Museum ist dienstags bis sonntags sowie an allen gesetzlichen Feiertagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet (www.porsche.com/germany/aboutporsche/porschemuseum). (aum)