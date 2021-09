Stellantis plant CO2-neutrale Deutschland-Zentrale in Rüsselsheim

Stellantis will am Deutschland-Sitz Rüsselsheim CO2-neutral werden. Dafür soll bis 2025 am Stammsitz der Marke Opel ein grüner Campus mit modernen Büros und Arbeitsstätten für die Mitarbeiter aus Verwaltung, Forschung & Entwicklung und Vertrieb entstehen. Dabei soll der neue Stellantis-Hauptsitz in die historische Gebäudesubstanz K40 eingebunden werden. „Wir entwickeln hier einen CO2-neutralen grünen Campus − mit einem konsequenten Niedrigenergiekonzept, der umfassenden Nutzung von Solar-Panels auf allen Dächern und einer umfangreichen Begrünung“, so Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz.

Die Erfahrungen aus der Transformation des Standortes sollen für die Entwicklungen des Konzerns an anderen Orten weltweit genutzt werden. Insgesamt geht das Unternehmen dafür von Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe aus. (aum)