Skoda arbeitet sich auf Platz 5 vor

Seit Jahren ist Skoda der erfolgreichste Importeur in Deutschland. Im ersten Halbjahr verbuchte die Marke hierzulande 83.449 Neuzulassungen. Das sind 20,6 Prozent bzw. über 14.000 Autos mehr als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Der Marktanteil stieg auf sechs Prozent und schob Skoda auf Platz 5 aller in Deutschland vertretenen Marken vor.

Bestseller bleibt der Octavia mit 23.013 Zulassungen in der ersten Jahreshälfte. Dahinter folgen mit über bzw. knapp unter 11.000 Einheiten der Kodiaq und Karoq vor dem Kleinwagen Fabia mit 10.073 Neuzulassungen. (aum)