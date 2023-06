Auch Fiat will bei Leichtkraftfahrzeugen mitmischen

Opel Rocks-e und Citroën Ami – und demnächst auch Fiat. Mit dem Topolino hat nun eine weitere Stellantis-Tochter einen 45 km/h schnellen Zweisitzer mit Elektroantrieb für die urbane Mobilität vorgestellt. Das Microcar der Führerscheinklasse AM (ab 15 Jahre) ist technisch mit den beiden anderen Modellen identisch, hebt sich aber mit einem ordentlichen Schuss „Dolce Vita“ von ihnen ab. Die Studie des Leichtkraftfahrzeugs zeigt eine offene Variante im Stil früherer Strand- und Freizeitfahrzeuge mit Seilen statt Türen. Was davon in die Serie übernommen wird, bleibt abzuwarten.

Die Typenbezeichnung knüpft an den von Mitte der 30er- bis Mitte der 50er-Jahre gebauten kleinen Topolino („Mäuschen“) an, den ersten Fiat 500, der maßgeblich zur Massenmotorisierung Italiens beitrug. (aum)