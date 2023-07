Dolce Vita mit 45 km/h

Voraussichtlich ab Ende des Jahres können auch Heranwachsende ab 15 Jahren das berühmte italienische Lebensgefühl (Dolce Vita) auf vier Rädern erleben. Mit dem Topolino bringt Fiat seine Interpreation des Opel Rocks-e und Citroën Ami auf den Markt. Anders als die Schwestermodelle wird es ihn auch als Modell „Dolcevita“ in einer offenen Variante mit Verdeck geben. Auch der Topolino hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und kommt mit einer Batteriefüllung bis zu 75 Kilometer weit. Benötigt wird lediglich der „Moped“-Führerschein (Klasse AM).

Fiat hat sich für den 2,53 Meter kurzen Zweisitzer einige Besonderheiten einfallen lassen, der laut Pressemitteilung „den Geist eines Sommers an der Riviera“ in sich trägt. So soll als Extra unter anderem eine kleine Dusche erhältlich sein. Für die geschlossene Version sind Türapplikationen mit Holzeffekt verfügbar. Bei der offenen Version lassen sich Streifen für das Verdeck wählen. Am Heck tragen beide Versionen eine Box zum Gepäcktransport. Die offene Karosserievariante verfügt über offene Türausschnitte mit Seilen, für die geschlossene Version steht ein Sonnenblendschutz am Dach zur Verfügung. (aum)