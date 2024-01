Fünf Fiat Topolino begrüßen Besucher des Einkaufzentrums

Die fünf im Disney-Design entstandenen Einzelstücke des Fiat Topolino, deren Lackierung von Micky Maus inspiriert ist, sind derzeit im Centro Commerciale Lingotto in Turin zu sehen. Die Elektro-Leichtfahrzeuge sind am Rande der spiralförmigen Auffahrt auf das Dach des Einkaufszentrums im ehemaligen Fiat-Werk ausgestellt. Zu den Attraktionen des Multifunktionsgebäudes zählen auch La Pista 500, eine in einen riesigen Dachgarten eingebettete Teststrecke für Elektrofahrzeuge, und die Casa 500, eine dem Fiat 500 gewidmete Multivisionsausstellung.

Die fünf Topolino waren ein symbolisches Geschenk von Fiat zum 100. Geburtstag von Disney. Denn Topolino ist die italienische Bezeichnung für Micky Maus. Inspiriert von Kreativen aus den Studios von Disney, hat der Automobilhersteller für vier der Fahrzeuge ein spezielles Design entworfen, das jeweils ein Thema im Comic-Stil darstellt. Das fünfte Unikat entstand in Zusammenarbeit mit Giorgio Cavazzano, einem der berühmtesten Disney-Zeichner.



Der Fiat Topolino darf in Deutschland ab einem Alter von 15 Jahren gefahren werden und ist auch als offene Version erhältlich. (aum)