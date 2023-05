Cupra hat ein neues Gesicht

Jasna Fritzi Bauer ist neue Markenbotschafterin bei Cupra. Die Schauspielerin, Künstlerin und Autorin ist Absolventin der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Sie spielte jahrelang an renommierten Theatern wie der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin und dem Burgtheater in Wien. Einem breiteren Publikum ist sie als Kommissarin Liv Moormann aus dem Bremer Tatort bekannt.

Die gebürtige Wiesbadenerin ist gemeinsam mit Katharina Zorn Teil des Künstlerduos HSI. Die beiden beschäftigen sich mit der Fusion aus Multimedia-Art, Film­ und Aktivismus basierend auf Lyrik. Neben Animationen und Video-Art arbeiten sie als Autorinnen derzeit an ihrem Debütroman und an Drehbüchern. (aum)