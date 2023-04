Offroad-Tag mit Allrad-Legenden

Er ist das Offroad-Original fürs Allrad-Abenteuer: Seit über 70 Jahren wühlt sich der Toyota Land Cruiser durch unwegsamstes Terrain in den unwirtlichsten Gegenden der Welt. Kein Kontinent, auf dem der Geländewagen nicht Legendenstatus erlangt hätte. Für die Toyota Collection Anlass, diesen und alle weiteren japanische Allrad-Klassiker mit einem Offroad-Tag zu feiern: Am Samstag, 6. Mai 2023, präsentiert die außergewöhnliche Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland von 10 bis 14 Uhr die Offroad-Ikonen aus sieben Jahrzehnten. Der Eintritt ist frei.

Sämtliche großen Meilensteine der mehr als zehn Millionen Mal verkauften japanischen Allrad-Legende, vom 1951 vorgestellten Prototyp „Toyota Jeep BJ“ über das bekannte „Buschtaxi“ mit Platz für bis zu 13 Passagiere oder dem J6 von James-Bond-Darsteller Roger Moore, einem Highlight der Sammlung, bis zu den aktuellen Modellen, werden beim Public Opening der Toyota Collection in Szene gesetzt und bei zwei Expertenführungen mit Hintergrundinfos präsentiert. Außerdem gilt hier ebenso wie bei fast allen anderen 85 Exponaten der Sammlung: Einsteigen erlaubt! Auf einer Verschränkungsrampe wird zudem die Funktion der Differentialsperre bei den Offroadern erläutert.



Neben dem Land Cruiser hat sich aber auch der seit 1968 in fast 20 Millionen Einheiten und in über 160 Ländern verkaufte Pick-up Toyota Hilux einen Ruf hinsichtlich Offroad-Performance und Langlebigkeit erworben. Gleich ob als Arbeiter auf Farmen oder Baustellen, als lebensrettender Transporter für Hilfsorganisationen oder als Freizeitfahrzeug, erfüllt der fast unzerstörbar solide Hilux die unterschiedlichsten Anforderungen. Auch den Hilux gibt es beim Offroad-Day in verschiedenen Ausstattungen und Varianten zu entdecken.



Weitere Offroad-Klassiker wird aber auch die Toyota Community selbst mitbringen. Vielleicht finden sich unter den fernöstlichen Allrad-Spezialitäten auf dem Parkplatz vor der Ausstellungshalle sogar abenteuerlustige Überraschungsgäste wie Toyota FJ Cruiser, 4Runner und Mega Cruiser. Für Fans genügend Anlässe zu Benzingesprächen und zum Erfahrungsaustausch. (aum)