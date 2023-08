Toyota Collection: Foto-Shooting und Deutschland-Premiere

Am kommenden Samstag (2. 9.) öffnet die Toyota Collection in Köln erneut von 10 bis 14 Uhr ihre Pforten und lädt zum großen Fotoshooting, bei dem sich die Fans mit ihren Fahrzeugen präsentieren können. Toyota Deutschland nutzt die eigene Automobilsammlung auf dem Firmengelände außerdem dazu, die nächste Generation ihres Offroader-Urgesteins Land Cruiser erstmals in Deutschland zu zeigen. Eintritt und Parkplatz sind beim Public Opening wie immer kostenfrei.

„Ein glückliches Mitglied der Toyota Familie“ heißt die bereits über 100 Portraits umfassende Bildergalerie, die auf den Facebook- und Instagram-Fanpages der Toyota Collection die Community begeistert. Beim Family Day der Toyota Collection wird die Foto-Schau der Besitzer und ihrer liebevoll gepflegten Kultfahrzeuge erstmals im Ambiente von Deutschlands größter Toyota-Sammlung präsentiert. Auch ein persönliches Kennenlernen vieler der abgebildeten Toyota-Fans ist dann auf dem Parkplatz direkt vor den Toren der Ausstellungshalle möglich. Um die Bilder-Galerie um viele Motive zu erweitern, bietet Toyota ein kostenloses professionelles Fotoshooting, bei dem die Besucher sich mit ihren Lieblingen ablichten lassen können.



Highlight bei diesem Public Opening ist die Deutschlandpremiere des neuen Toyota Land Cruiser. In über 70 Jahren wurde der Offroad-Klassiker in mehr als 170 Ländern weltweit über 11,3 Millionen mal verkauft. Zur Markteinführung der neuen Generation gibt es eine limitierte First Edition mit speziellen Design-Merkmalen wie klassischen Rundscheinwerfern, die ab Oktober 2023 in einer ersten Vorverkaufsphase reserviert werden kann. Beim Public Opening können die Besucher auch die Vorgänger erfahren. Einsteigen erlaubt, heißt es bei vielen klassischen Land Cruiser-Modellen der Sammlung. Dazu gibt es kostenlose Expertenführungen in die Historie des unverwüstlichen Go-Anywhere-Allradlers. (aum)