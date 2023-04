Shanghai 2023: Citroën zeigt urbane Mobilität der Zukunft

Citroën präsentiert auf der Autoshow in Shanghai neue Interpretationen seiner selbstfahrenden, elektrischen Technologieplattform Skate in Form von drei neuen Pods, die speziell auf die Bedürfnisse der chinesischen Kunden zugeschnitten sind. Der „Immersive Air“ Pod ist physisch auf dem Messestand erlebbar, „Cozy Capsule“ und „Wander Café“ werden den Messebesuchern digital demonstriert.

Der „Immersive Air“ Pod ist eine ovale Mobilitätslösung für mehrere Passagiere, die von einem vertikalen, rechteckigen Rahmen mit einer getönten, doppelten Glasschiebetür durchzogen ist. Im Inneren befindet sich eine Unterhaltungskapsel, in der Passagiere Videospiele spielen, Musik hören, Lieder singen oder Filme ansehen können.



„Cozy Capsule“ bietet Komfort für bis zu zwei Personen im täglichen Pendelverkehr auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit und abendlichen Heimweg. Das Design der Kapsel ist von französischen Parfümflaschen inspiriert und besteht aus einer äußeren Kristallschale, die auf einem stabilen Sockel sitzt. Der Innenraum ist von Kork dominiert, bietet eine weiche, orangefarbene Sitzfläche, geformt wie eine Eierschale, einen integrierten Luftreiniger und selbstbewässernde Grünpflanzen.



„Wander Café“ ist ein Open-Air-Pod, der zwei Passagieren ein spezielles Geschmackserlebnis mit kalten Speisen und Getränken bietet, während sie durch die Stadt fahren. Die beiden Passagiere sitzen sich gegenüber und können eine Aussicht von nahezu 360 Grad genießen. Das türlose Design macht das Ein- und Aussteigen bequem. Es besteht ein einfacher Zugang zu Speisen und Getränken in Selbstbedienung durch Bestellung über das integrierte HMI-Tischdisplay. Dieses besondere Angebot kann beispielsweise beim sonnigen Nachmittagstee oder bei einer Feierabendveranstaltung mit schöner Abendaussicht zum Einsatz kommen.



Das Citroën Skate ist eine Art Ultra-Tech-Skateboard, 2,60 Meter lang, 1,60 Meter breit und gut einen halben Meter flach, mit dem alle Arten von Pods bewegt werden können und das in Stadtzentren auf speziellen Fahrspuren verkehren kann. Autonom, elektrisch und über Induktion aufladbar, kann das Skate fast ununterbrochen fahren und sich bei Bedarf automatisch an speziellen Ladestationen aufladen. Die Pods können in weniger als 10 Sekunden mit dem Citroën Skate verbunden werden, das über die gesamte Technologie, die für autonomes und elektrisches Fahren erforderlich ist, darunter Batterien, Elektromotor und Sensoren, verfügt. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf maximal 25 km/h begrenzt, um die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten, und kann je nach Nutzung der Pods variiert werden. (aum)