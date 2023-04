Vorstellung VW ID 7: Freundlicher Kämpfer mit großer Reichweite

Unaufgeregt, sympathisch, clean: Das Design des neuen Volkswagen ID 7 fällt aus der Phalanx der aggressiv gezeichneten Crossover-Modelle angenehm heraus. Das freundliche Gesicht sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein echter Kämpfer an den Start geht: Mit 77- oder 86-kWh-Batterie und einem völlig neuentwickelten Elektroantrieb soll der ID 7 nicht nur sehr gute Fahrleistungen, sondern vor allem auch hervorragende Reichweiten erzielen. Die Rede ist von bis zu 700 Kilometern.

Dabei hilft auch die mit einem cW-Wert von 0,23 extrem aerodynamische Karosserie, die bei 4,96 Metern Länge und einem Radstand von 2,97 Metern großzügige Platzverhältnisse vorn und hinten bietet. Der über eine große Heckklappe zugängliche Kofferraum fasst 532 Liter Gepäck. Das optionale Glasdach lässt sich transparent oder dunkel schalten.



Die Fahrerumgebung ist höchst aufwendig gestaltet – mit optionaler Vordersitz-„Climatronic“ und Massagefunktion. Augmented Reality ist Serie. Und Volkswagen hat die Kritik am Zentralbildschirm der bisherigen ID-Modelle zum Anlass genommen, dieses Informations- und Bedienelement gründlich zu überarbeiten. Die virtuellen Schieber sind jetzt beleuchtet und die Sprachsteuerung wurde ebenfalls verbessert. Die Liste der Assistenzsysteme umfasst eine Einparkhilfe, die aus bis zu 50 Metern Entfernung ferngesteuert werden kann. Die Spurführung wird unter anderem aus Schwarmdaten gespeist: Ein wichtiger Schritt zum autonomen Fahren.



Schon diesen Herbst soll der Volkswagen ID 7 auf den Markt kommen – für unter 60.000 Euro. Neben der Fließhecklimousine könnte später auch eine Kombiversion folgen. Obwohl er auf der gleichen MEB-Plattform steht, hebt sich der ID 7 in vielen Punkten von den ersten drei ID-Modellen ab und wirkt deutlich erwachsener und ausgereifter. Wer sich trotzdem nicht mit der E-Mobilität anfreunden will, für den lancieren die Wolfsburger heuer noch ein weiteres Modell in der gleichen Größenklasse: Den neuen Passat. (cen/Jens Meiners)