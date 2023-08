VW startet Produktion des ID 7

Der VW ID 7 läuft seit heute im Werk Emden vom Band. Im Beisein von Konzern- und Markenvorständen sowie Betriebsratsspitzen wurde symbolisch der offizielle Produktionsstart des neuen vollelektrischen VW-Topmodels gefeiert. Unter den geladenen Gästen des Festaktes war auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.

Das VW-Werk in Emden, in dem rund 8000 Menschen beschäftigt sind, baut das Modell exklusiv für den europäischen und den nordamerikanischen Markt. Bereits im Mai 2022 lief mit dem ID 4 hier das erste vollelektrische Modell vom Band. Der ID 7 soll noch in diesem Monat bestellt werden können, im Herbst soll die Limousine in Deutschland in den Handel gehen. (aum)