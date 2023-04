Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Die kurze Woche nach Ostern brachte ein Gefühl von „business as usual“ zurück mit Fahrberichten und Nachrichten von der Messe in New York. Das Besondere in Big Apple: Bei den World Car of the Year-Awards hatte Hyundai groß abräumen können: Chef der Jury aus rund fünf Dutzend internationalen Autojournalisten war wieder unser Chefredakteur Jens Meiners.

Von den 315.754 abgerufenen Texten der vergangenen sieben Tagen waren dies die Top Ten:



1. Praxistest Skoda Octavia Combi 1,5 G-Tec: Gas macht Spaß

2. Praxistest Lexus LC 500 Cabrio: Von zeitloser Anmut

3. „World Car of the Year 2023“: Hyundai räumt ab

4. Praxistest Nissan Qashqai e-Power: Wenn aus Benzin Strom wird

5. Techno-Classica 2023: VW im Zeichen des Passat

6. New York 2023: Der RAM 1500 REV setzt die Messlatte hoch

7. Der Ford Transit Courier wächst deutlich

8. IAA Mobility 2023: München erwartet mehr Besucher und Aussteller

9. Volkswagen ID 7: Der Oberklasse nah

10. Kommentar: Thema verfehlt



270.287 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere rund 300.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Bei den Fotos lag das des elektrischer Hinterachsantrieb APP550 von Volkswagen vorn, bei den Videos das vom Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio und Stelvio Quadrofoglio „100° Anniversario“. (aum)