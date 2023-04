Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Die Meldung lief vergangene Woche durch die Medien: Wieder hatte ein renommiertes wissenschaftliches Institut die Frage seines Auftraggebers korrekt beantwortet: Elektroautos sind effektiver als Verbrenner. Doch was bedeutet diese Antwort bei nicht einmal zwei Prozent Elektroautos im Bestand, nur 16 Prozent Anteil am Neuwagenabsatz, bei illusionären Zielen der Politik für den Markthochlauf und fehlender Sympathie für den Elektroantrieb beim Publikum angesichts des vom Klimawandel ausgeübten Zeitdrucks? Wissenschaft sollte sich auf die drängenden Fragen konzentrieren. Medien auch.

