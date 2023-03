Fiat kommt nach Algerien

Fiat ist künftig auch in Algerien präsent. Ab dieser Woche sind dort die Modelle 500 Hybrid, 500 X, Tipo, Doblò, Scudo und Ducato erhältlich. Zudem baut Fiat ein Montagewerk, in dem bereits ab Ende des Jahres der 500 produziert wird. Bis 2026 sollen in Tafraoui fast 2000 Arbeitsplätze entstehen und bei einem Lokalisierungsgrad von über 30 Prozent vier verschiedene Modelle gefertigt werden. Angestrebt wird eine Jahreskapazität von 90.000 Fahrzeugen. Die Investition beläuft sich auf über 200 Millionen Euro.

Algerien ist einer der Hauptmärkte in der Region Naher Osten und Afrika im Strategieplan „Dare Forward 2030“ des Fiat-Mutterkonzerns Stellantis. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen dort eine Million Fahrzeuge abgesetzt werden, die zu 70 Prozent aus nationaler Fertigung stammen. (aum)