Mit dem Oldtimer zwei Tage rund um Berlin

Rund 400 Kilometer an zwei Tagen führt die 18. Auflage der „Rund um Berlin-Classic“ des Automobilclub von Deutschland. Start der Oldtimer-Rallye ist am Freitag, 12. Mai, in Eberswalde südlich des Werbellinsees. Die Tour führt dann in zwei großen Schleifen unter anderem durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, den Nationalpark Unteres Odertal sowie den südlichen Rand der Uckermark. Unterwegs wartet auf die Teilnehmer eine Reihe von Gleichmäßigkeitsprüfungen.

Kurz nach dem Start passiert der Rallye-Tross mit dem Schiffshebewerk Niederfinow die erste Sehenswürdigkeit. Weitergeht es nach Wriezen. Dort wurde eigens der Pflanzen- und Blumenmarkt auf den Rallye-Freitag gelegt. Inmitten dieses Marktes werden die Teams eine Durchfahrtskontrolle passieren. Nächste Stationen ist die Europabrücke in Neurüdnitz-Siekierki, wo eine Sonderprüfung stattfindet. Durch den Nationalpark Unteres Odertal führt die Route vorbei am Parsteinsee nach Kloster Chorin, bevor das Naturschutzgebiet Buckowseerinne durchfahren und der Werbellinsee erreicht wird. Mit der Fahrt durch das Etappenziel auf Jagdschloss Hubertusstock endet der erste Fahrtag der 18. AvD Rund um Berlin-Classic.



Der nächste Tag führt die Oldtimer am historischen Kaiserbahnhof Joachimsthal vorbei durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin nach Angermünde und zum Stolper Turm. Durch die Nationalparkstadt Schwedt wird der Weg der Klassik-Rallye einen Abstecher nach Mecklenburg-Vorpommern machen und mit dem Oldtimermuseum Krackow seine nördlichste Wegmarke erreichen. Durch den Melzower Forst geht es zum Eisenbahnmuseum Gramzow. Vorbei am Oberuckersee und über Joachimsthal erreichen die Teams dann am späten Nachmittag schließlich wieder den Werbellinsee und das Zieltor auf Jagdschloss Hubertusstock.



Die AvD-Rallye Rund um Berlin-Classic legt je nach Alter des Fahrzeugs eine Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen 25 und 35 km/h zugrunde. Dazwischen wird es Gleichmäßigkeitswertungen geben. Die Motorworld Manufaktur Berlin hat außerdem erstmals den Motorworld Historic Cup ausgeschrieben, für den auch bei dieser Ausfahrt Wertunspunkte gesammelt werden können.



Zu der vom Mecklenburgischen Automobil-Club im AvD (MAC) ausgetragenen AvD Rund um Berlin-Classic können Young- und Oldtimer bis Baujahr 2002 gemeldet werden. Die Teilnahme von Motorrädern und Gespannen ist möglich und auch erwünscht. Nennungen werden noch bis einschließlich 20. März angenommen, das Nenngeld beträgt pro Fahrzeug 699 Euro. Darin sind neben den Roadbooks, den Bordkarten sowie den Rallye-Schildern auch die Mittag- und Abendessen während der beiden Rallye-Tage enthalten. (aum)