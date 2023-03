MAN trotz Produktionsausfällen mit Umsatzplus

Der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus erzielte im Geschäftsjahr 2022 trotz eines sechswöchigen Produktionsstopps im ersten Halbjahr als Folge des Ukrainekrieges einen leicht über Vorjahr liegenden Umsatz von 11,3 Mrd Euro (10,9 Mrd Euro). Sinkende Neufahrzeugabsätze konnten durch einen verbesserten Markt- und Produktmix, höhere Preise und ein deutlich gestiegenes Service-Geschäft ausgeglichen werden. Das bereinigte Operative Ergebnis belief sich auf 139 Mio Euro.

Die Bereinigungen des Operativen Ergebnisses von MAN beinhalteten Restrukturierungsaufwendungen für die laufende Neuaufstellung des Unternehmens von 13 Mio Euro (696 Mio Euro). Zusätzlich fielen Belastungen in direktem Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine von 130 Mio Euro an. Darin sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung der russischen Vertriebsgesellschaft von 92 Mio Euro enthalten. (aum)