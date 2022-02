MAN startet früher mit seinem Elektro-Lkw

MAN hat heute einen seriennahen Prototyp seines schweren Elektro-Lkw vorgestellt. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, schon Anfang 2024 mit der Auslieferung von zunächst 200 Einheiten zu beginnen. Das wäre ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Zusätzlich intensiviert MAN die Forschung für den Einsatz von Wasserstoff in Brennstoffzellen-Lkw. Bereits im übernächsten Jahr sollen entsprechende Fahrzeuge bei fünf Kunden in Bayern in die Erprobung gehen. Entwicklungspartner ist unter anderem ZF. Das Land fördert das Projekt mit 8,5 Millionen Euro. (aum)