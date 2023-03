BMW wählt Vredestein Ultrac für den X1

BMW hat sich bei der Erstausrüstung des neuen X1 für den Vredestein Ultrac Sommerreifen entschieden. Die Pneus der Dimension 205/65 R17 100Y XL werden im ungarischen Werk von Apollo Tyres in Gyöngyöshalász hergestellt. Ein Sternsymbol auf der Seitenwand signalisiert, dass es sich um eine maßgeschneiderte Version handelt, die speziell vom Autohersteller in Auftrag gegeben wurde.

Die Reifen werden direkt aus Ungarn an die BMW-Produktionsstätte in Regensburg geliefert. Sie wurden von Apollo Tyres in enger Zusammenarbeit mit BMW entwickelt, um das Fahrverhalten des X1 zu optimieren und den geringen Rollwiderstand zu minimieren.



Der Erstausstatterauftrag für den X1 baut auf einer weiteren Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen zu Beginn des Jahres auf, als BMW die Ultrac-Reifen bereits als Standardausstattung für den 2er Active Tourer ausgewählt hat. Beide werden auch über die BMW-Händler und den Ersatzteilmarkt angeboten. (aum/av)