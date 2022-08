Neuer OHT-Vertriebsleiter bei Apollo Tyres

Andreas Neupert (50) übernimmt bei Apollo Tyres die Vertriebsverantwortung in Nord- und Westdeutschland für die Off-Highway-Tyres (OHT) der Marke Vredestein. Er tritt die Nachfolge von Andre Weber an, der im April zum Vertriebsleiter OHT in Deutschland aufgestiegen ist.

Neupert verantwortet die Postleitzahlbereiche 21-22, 24-28, 30-33 und 40-59 für die Kunden aus der Land- und Bauwirtschaft. Der neue Regionalleiter wuchs auf dem elterlichen Bauernhof auf. Nach einer kaufmännischen Ausbildung und einem Agrarstudium folgten Anstellungen als Verkäufer im Landmaschinenvertrieb, sowie im Creditmanagement Agrarhandel. Vor seiner jetzigen Stelle war Andreas Neupert fünf Jahre als Außendienstmitarbeiter im Reifenhandel der Grasdorf GmbH tätig. (aum/av)