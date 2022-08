Vredestein spendet über 12.000 Euro an Kinderschutzallianz

Apollo Tyres spendete zum Saisonabschluss der Deutschen Golf-Liga über 12.000 Euro an die Kinderschutzallianz: Tobias Morbitzer (l., Geschäftsführer Apollo Tyres Germany) und Benoit Rivallant (r., President and CEO Apollo Tyres) übergaben den symbolischen Scheck stellvertretend an Anke Heldt (stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings sowie Außenstellenleiterin und Präventionsbeauftragte Niedersachsens).

Foto: Autoren-Union Mobilität/@golfmomente/Frank Föhlinger

Zum Download