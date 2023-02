Fußballfans können auf Wasserstoff abfahren

Als Mobilitätspartner des Bundesligisten bietet Hyundai Fans von Eintracht Frankfurt den Nexo in einer Sonderedition im Abo an. Das Brennstoffzellen-Elektroauto erhält dabei eine besondere Beklebung im Look des Vereins und kann online gebucht werden. Die Mindestmietdauer beträgt drei Monate, die Sonderrate beginnt bei 499 Euro pro Monat. Das 120 kW (163 PS) starke SUV kommt mit einer Tankfüllung Wasserstoff bis zur 756 Kilometer weit und ist eines von nur zwei in Deutschland erhältlichen Serienfahrzeugen mit Brennstoffzelle.

Eintracht-Fans können bei dem Angbeot aus verscheidenen Kilometer-Paketen wählen. Als Extra gibt es ein Tankguthaben. Den Weg zur nächsten der rund 100 Wasserstoffstationen in Deutschland weist der Telematikdienst Bluelink von Hyundai. (aum)