Die Top Ten bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Nun hat das EU-Parlament also den Bann gegen die Verbrennungsmotoren bestätigt. 2026 soll die Entscheidung überprüft werden. Angesichts der Selbstüberzeugung der Mehrheit wird es den Beteiligten nicht leichtfallen, schon in drei Jahren zu merken, dass sie eine Entscheidung gegen die Menschen und ihre bisher noch bezahlbare persönliche Mobilität, gegen den Wohlstand der Europäer und gegen das Klima getroffen haben. Uns wird das Thema deswegen begleiten.

Das waren die Top Ten bei den 366.168 Textdateien



1. Wo Hochkultur auf Badespaß trifft: Mit dem Wohnmobil durch Katalonien

2. Was steckt hinter dem Beschluss des EU-Parlaments?

3. Fahrbericht Ineos Grenadier: Traditionalist fürs Grobe

4. Praxistest Subaru Solterra: Viele Stärken und eine Schwäche

5. Unterwegs mit dem Polestar 2: Elektrisch ins höchstgelegene Dorf

6. Praxistest VW T7 Multivan e-Hybrid: Stellungsspiel

7. Super-Bowl-Autowerbung: Vorzeitige Elektrifizierung und Schnuller-Dads

8. Im Bücherregal: Der Kanzler und alle anderen Autos der Achtziger

9. BYD bringt seine Träume nach Europa

10. Historie und Histörchen (101): Wie Wolfsburg lernte, den Passat zu lieben.



159.307 Fotos und Videos lieferte unser Server als Downloads an unsere Leser und an die Abnehmer unseres Materials in den Redaktionen aus. Bei den Videos landete eines von der Erprobung des Volkswagen Touareg am Polarkreis auf Platz 1, bei den Fotos eines vom Subaru Solterra. (aum)