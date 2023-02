Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Ist denn schon Karneval? Wir werden und schon noch daran gewöhnen, dass unsere Abrufzahlen wöchentlich zwischen 600.000 und 1,2 Millionen schwingen können. An den Themen liegt es jedenfalls nicht. Und die Zeiten sind auch spannend genug. Es kann also nur an der fünften Jahreszeit liegen. Wir werden sehen – nach Aschermittwoch.

Von den 311.623 abgerufenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Fahrbericht Royal Enfield Super Meteor 650: Cruiser mit großen Ambitionen

2. Praxistest Mercedes GLC 300: Fliegender Teppich

3. Fahrbericht Opel GSe: Teilzeitstromer mit Traditionsabzeichen

4. Fahrbericht Alpine A110 R: R-frischend leicht

5. Audi Activesphere Concept: Die Tetralogie ist erfüllt

6. Interview Lars Pauly: „BYD ist ein Premiumprodukt“

7. Volkswagen hat ein Drittel geschafft

8. Skoda Enyaq RS iV: Mit dem Allrad-Elektriker auf Eis und Schnee

9. Fahrbericht Porsche 911 Dakar: Mit „Tempo, Tempo“ durch die Dünen

10. Goslar Diskurs: Big Data – ohne wird’s nicht gehen



232.098 Foto- und Videodateien lieferte unser Server als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und die Abnehmer in den Redaktionen aus. Bei den Fotos landete noch einmal eines von der Alpine A110 R auf Platz 1, bei den Videos eines vom Modelljahrgang 2023 des Lexus RS. (aum)