Bei Mercedes dreht sich das Management-Karussell

Bei Mercedes-Benz werden diverse Stellen im Topmanagement direkt unterhalb der Vorstandsebene neu besetzt. Michael Schiebe wird zum März CEO von Mercedes-AMG und Leiter Top End Vehicle (TEV) Group bei Mercedes. Er berichtet in seiner Funktion künftig direkt an Vorstandsmitglied Markus Schäfer, der als Chief Technology Officer für Entwicklung und Einkauf zuständig ist. Schiebe folgt auf Philipp Schiemer, der bei Mercedes-Benz den Bereich Top-End-Kunden und Community Management aufbauen wird und mehr als 18 Jahre für den Konzern in Brasilien tätig gewesen ist.

Oliver Thöne, derzeit Leiter Production Planning Mercedes-Benz Cars, tritt zum 1. März die Nachfolge von Wolf-Dieter Kurz als Leiter Product Strategy & Steering an. Kurz wird zum 1. April nach 34 Jahren im Unternehmen einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Thönes Posten übernimmt ab Juni Arno van der Merwe, CEO von Beijing Benz Automotive (BBAC) in China. Dort hat künftig Jörg Bartels das Sagen. Er leitet derzeit noch in der Pkw-Entwicklungsabteilung die Integration Gesamtfahrzeug. Bartels wiederum wird durch den Leiter Entwicklung e-Drive, Christoph Starzynski, ersetzt, und dieser durch Torsten Eder (Leiter Entwicklung Powertrain).



Florian Hohenwarter, Leiter Produktion Europa/Afrika, wechselt die Branche und als Chief Operating Officer zu Krauss-Maffei Wegmann. Wer seinen Posten übernimmt, ist noch nicht bekannt. Neu ins Mangement kommt im Mai Katrin Lehmann, derzeit Leiterin Customer Innovation und Maintenance bei SAP SE. Sie führt künftig den neu geschaffenen Bereich IT Forschung & Entwicklung, Sicherheit und Daten. (aum)