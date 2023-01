Goodyear erzielt Durchbruch bei Reifen für autonome Fahrzeuge

Goodyear hat einen wichtigen Durchbruch im Bereich der intelligenten Reifenlösung Sightline erzielt. Zusammen mit Gatik wurde für die Mittelstreckenlogistik erfolgreich ein Konzept für den autonomen Transport getestet, das mittels integrierter Sensoren im Reifen in Echtzeit Daten zur Abschätzung des Haftungspotentials unter aktuellen Wetter- und Straßenbedingungen ermittelt. Die Daten werden an das Automated Driving System (ADS) von Gatik übermittelt.

Sightline ist in der Lage, Witterungsbedingungen mit geringem Grip wie Schnee oder Eis zu erkennen. Diese Informationen werden der autonomen Flotte von Gatik zur Verfügung gestellt. Dadurch kann die Sicherheit und Leistung der Fahrzeuge bei widrigen Wetterumständen verbessert werden. Die Technologie wurde entwickelt, um neben den herkömmlichen Funktionen eines Reifendruckkontrollsystem (RDKS) auch Daten zur Abnutzung, Zustand und Haftung des Reifen zu ermitteln. Kombiniert mit Berechnungsmodellen und den Straßenwetterdaten in Echtzeit lässt sich so dazu beitragen, ein ruhigeres, sichereres und nachhaltigeres Fahren zu ermöglichen. Dies sind wichtige Informationen für autonome Fahrzeuge in Bezug auf die Routenplanung und Empfehlungen für sichere Fahrgeschwindigkeit, Fahrzeugbeschleunigungsgrenzen und Fahrzeugfolgeabstände.



Gatik ist ein Unternehmen, das leichte und mittelschwere Lastwagen in der autonomen Mittelstreckenlogistik einsetzt. Die autonomen Kastenwagen der Klassen 3-6 werden in mehreren US-Bundesstaaten in der B2B-Warenlieferung eingesetzt, darunter Ontario, Texas, Arkansas und Louisiana. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Toronto, Ontario und Mountain View, Kalifornien. (aum)