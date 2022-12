Zwei Neuzugänge und zwei Gäste in der Toyota Collection

Die Kölner Toyota Collection begrüßt das neue Jahr mit ihrem ersten Public Opening am Sonnabend, 7. Januar. Auf die Besucher warten von 10 bis 14 Uhr bei freiem Eintritt in der Toyota Allee 2 nicht nur eine Tauschbörse für Devotionalien und Sammlerartikel sowie Rennen an der Playstation, sondern auch für Fahrzeug-Neuzugänge. Nur im Januar zu sehen sind der Corolla TS Compressor TTE (E12) und der MR2 Turbo TTE (W30), während zwei weitere Modelle dauerhaft zur Sammlung dazustoßen.

2005 kam von der ebenfalls in Köln ansässigen Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E) in kleiner Auflage der Corolla TS Compressor TTE mit 225 PS (165 kW) und speziellem Sportfahrwerk. Dank Kompressor-Aufladung entwickelte der damals leistungsstärkste Corolla bis zu 250 Newtonmeter Drehmoment und damit fast 40 Prozent mehr Auch „Mister Two“, wie Fans den in drei Generationen gebauten zweisitzigen Mittelmotor-Sportwagen MR2 nennen, wurde von TGR-E im Jahr 2004 einer Leistungskur unterzogen. Damals präsentierten die Motorsporttechniker von Toyota den MR2 Roadster (W30) mit nachgeschärftem Fahrwerk und Auspuff. Turbolader und Ladeluftkühlung hoben die Spitzenleistung um 44 PS auf 184 PS (135 kW). Das Leistungskit wurde in kleiner Serie produziert. Auch bereits ausgelieferte Fahrzeuge konnten damit nachgerüstet werden.



Dauerhaft ergänzen dagegen zwei andere Modelle die Fahrzeugsammlung an der Deutschlandzentrale der Marke: Das 2,99 Meter kurze Toyota iQ Cup Car und der 5,11 Meter lange Lexus TS 650 mit 5,0-Liter-V8 und 650 PS (478 kW), 2012 ebenfalls bei TGR-E entwickelt.



Wie immer stehen beim Public Opening auch die Experten von Toyota Classic Parts für Fragen zur Verfügung. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. (aum)